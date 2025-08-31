Ultime News

31 Ago 2025 Immagini online senza consenso,
Casarotti: "Importante denunciare"
31 Ago 2025 Fiera di Orzinuovi, successo
per la 77esima edizione
31 Ago 2025 Violenza e disordini in centro,
La Fata: "Residenti preoccupati"
31 Ago 2025 Pieve d'Olmi sempre più verde:
in arrivo 50 nuovi alberi
31 Ago 2025 Museo Ponchielliano, nuovi cimeli
dedicati al Maestro in esposizione
Nazionali

Francia, Bayrou: “Italia fa dumping fiscale”

(Adnkronos) – ”L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale”. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per l’8 settembre. Esprimendosi contro il ”nomadismo fiscale”, il premier ha quindi affermato che in Francia ”abbiamo permesso che il debito si accumulasse” e che ”il denaro destinato ad attori economici stranieri non irrigherà il Paese”. Come esempio positivo ha invece citato il Giappone, dove il debito “è detenuto al 99% dai giapponesi”. 

