Gp Olanda, Piastri vince una gara folle. Ritiri per Norris, Hamilton e Leclerc

(Adnkronos) –

Oscar Piastri vince anche il (folle) Gp d’Olanda. Oggi, domenica 31 agosto, il pilota australiano ha dominato con la sua McLaren sul circuito di Zandvoort, davanti al campione del mondo Max Verstappen e a un incredibile Isack Hadjar, al primo podio in carriera con la sua Racing Bulls.

Colpo di scena a una manciata di giri dal termine, con il ritiro di Lando Norris per un problema alla McLaren. Prima, anche i ritiri delle Ferrari di Lewis Hamilton e Leclerc.

La McLaren vince il Gp d’Olanda con Oscar Piastri ma per il team sfuma la possibilità di fare cinque doppiette in stagione per il ritiro, a sorpresa, di Lando Norris, a sette giri dalla fine. Piastri, partito dalla pole, vince la gara olandese davanti alla Red Bull di Max Verstappen, allungando decisamente in classifica mondiale su Norris. Il pilota olandese in avvio aveva cercato di mettersi dietro a Piastri, beffando Norris in partenza, per poi subire il sorpasso del britannico, accodandosi e puntando alla terza posizione, fino a sette giri dalla fine. L’idolo di casa nei tre giri finali dopo la safety car cerca anche di puntare Piastri per una incredibile vittoria ma la McLaren dell’australiano è più veloce e non si fa impensierire. Sul terzo gradino del podio ci va un ottimo Isack Hadjar, al primo podio in carriera, con la Racing Bulls.

Disastrosa e sfortunata la gara della Ferrari con Lewis Hamilton finito a muro al 23esimo giro e con Charles Leclerc costretto anche lui al ritiro al 53esimo giro dopo un contatto con la Mercedes di Kimi Antonelli, che lo tocca in curva e lo manda sulle barriere, rimediando 10 secondi di penalizzazione, ma fa finire la gara del monegasco. Antonelli si giocava la chance di passare l’avversario, con Leclerc che stava mantenendo la posizione dopo il suo pit stop.

Ai piedi del podio si piazza la Mercedes di George Russell seguito dalla Williams di Albon. Sesto Bearman con la Haas seguito dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso. Nona l’altra Red Bull di Tsunoda e decimo Ocon.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp d’Olanda:

1. Oscar Piastri (McLaren)



2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Racing Bulls)

4. George Russell (Mercedes)

5. Alexander Albon (Williams)

6. Oliver Bearman (Haas)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Yuki Tsunoda (Red Bull)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Franco Colapinto (Alpine)

12. Liam Lawson (Racing Bull)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Lando Norris (McLaren)



Rit. Charles Leclerc (Ferrari)



Rit. Lewis Hamilton (Ferrari)

