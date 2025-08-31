Ultime News

31 Ago 2025 Tutti pazzi per Vardy: tifosi
a Linate per l'arrivo del bomber
31 Ago 2025 Immagini online senza consenso,
Casarotti: "Importante denunciare"
31 Ago 2025 Fiera di Orzinuovi, successo
per la 77esima edizione
31 Ago 2025 Violenza e disordini in centro,
La Fata: "Residenti preoccupati"
31 Ago 2025 Pieve d'Olmi sempre più verde:
in arrivo 50 nuovi alberi
Nazionali

Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a Monza. Cos’è successo

(Adnkronos) – Piove sul bagnato per la Ferrari nel Gp d’Olanda di oggi, domenica 31 agosto. Dopo i due ritiri di Charles Leclerc e Lewis Hamilton arriva anche la penalizzazione di 5 posizioni in griglia per il pilota britannico della Rossa, che sconterà nel prossimo Gp d’Italia a Monza, non avendo terminato la gara olandese “per aver infranto regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre-partenza”, secondo quanto deciso dai commissari al termine del Gp d’Olanda. 

