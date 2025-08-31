Ultime News

Lazio-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti sfidano oggi, domenica 31 agosto, l’Hellas Verona allo stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata di campionato. La squadra di Sarri, che tornerà nel ‘suo’ stadio un anno e mezzo dopo l’ultima volta, è reduce dalla sconfitta all’esordio di Como, dove Fabregas si è imposto 2-0 con i gol di Douvikas e Nico Paz, mentre quella di Zanetti ha pareggiato 1-1 a Udine contro l’Udinese, dove Serdar è riuscito a recuperare il vantaggio iniziale bianconero firmato Kristensen. 

 

La sfida tra Lazio ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti 

 

Lazio-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn. 

 

