Mostra Venezia, Guillermo del Toro incanta: per ‘Frankenstein’ 13 minuti di applausi

(Adnkronos) – Emozione alle stelle sabato sera alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ‘Frankenstein’, l’attesissimo adattamento gotico firmato Guillermo del Toro, ha conquistato il pubblico con una standing ovation da ben 13 minuti, la più lunga di questa edizione del festival.

Sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, visibilmente commossi, Oscar Isaac e Jacob Elordi non sono riusciti a trattenere le lacrime. I due protagonisti, rispettivamente nei panni del tormentato dottor Victor Frankenstein e della sua inquietante Creatura, si sono abbracciati più volte tra gli applausi ininterrotti, culminati in un tenero bacio sulla guancia di Isaac a Elordi, che ha poggiato il mento sulla testa del collega in un momento di autentica commozione.

Del Toro, premiato regista messicano e autore visionario, ha salutato il pubblico con sorrisi e abbracci, condividendo l’entusiasmo per quello che si preannuncia come uno dei film più discussi e apprezzati della stagione. La pellicola – una produzione Netflix da 120 milioni di dollari, della durata di 149 minuti – rivisita in chiave gotico-fantascientifica il capolavoro di Mary Shelley del 1818, esplorando le conseguenze della creazione artificiale e la fragilità del genio umano.

Accanto ai due protagonisti, sul tappeto rosso sono apparsi anche Mia Goth (nei panni dell’amata Elizabeth Lavenza), Christoph Waltz (che interpreta un misterioso mercante d’armi), e Felix Kammerer, che dà volto al fratello minore di Frankenstein. Tra gli ospiti vip avvistati prima della proiezione: Aaron Taylor-Johnson, Sofia Carson, Jessica Williams e Jesse Williams.

Elordi e Isaac si sono dimostrati generosi anche fuori dalla Sala Grande, fermandosi sul red carpet per selfie e autografi con i fan in delirio. All’interno, l’entusiasmo non è stato da meno: “We love you, Jacob!”, ha gridato qualcuno dalla platea. “Love you too!”, ha risposto l’attore con un sorriso.

In corsa per il Leone d’Oro, Frankenstein sembra già destinato a lasciare un segno profondo, non solo a Venezia ma anche nella corsa agli Oscar.