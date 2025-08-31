Museo Ponchielliano, nuovi cimeli
dedicati al Maestro in esposizione
Nuovo allestimento al Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli: alla riapertura dello spazio espositivo dopo la pausa estiva, prevista per il primo settembre all’indomani del compleanno dell’illustre compositore cremonese, il pubblico potrà osservare ulteriori cimeli che arricchiscono le collezioni permanenti.
Diversi i materiali che spaziano dai vinili ai libretti d’opera, dagli articoli d’epoca alle raccolte di spartiti (soprattutto trascrizioni per pianoforte di opere teatrali), fino ai rulli sonori di brani tratti da Gioconda uno dei titoli più famosi del Maestro; proprio sui rulli per autopiano è in corso un progetto di digitalizzazione.
Con la ripresa delle attività autunnali è in programma poi una gita fuori porta domenica 21 settembre nella villa a Maggianico (Lecco) residenza estiva del Maestro. Fitto anche calendario dei concerti: confermato il Festival Casa Ponchielli al teatro Ponchielli di Cremona e oltre a ciò eventi organizzati direttamente dal Museo Ponchielliano fra cui spicca sabato 4 ottobre il recital Che alla tua man mi lega con Massimiliano Pegorini voce recitante ed Ester Fusar Poli al pianoforte.
Il servizio di Federica Priori