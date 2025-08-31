Ultime News

30 Ago 2025 Vardy, Sarmiento e poi mediana
e difesa: Cremo scatenata
30 Ago 2025 Cremona violenta: nuove aggressioni
in centro. Vittima anche un 14enne
30 Ago 2025 Uniti per la pace: a Bozzolo in
mille per la marcia pro Gaza
30 Ago 2025 Il corpo nell'auto inabissata è di
una donna. Ipotesi gesto estremo
30 Ago 2025 In via Ciria 53enne ferito con una
lama dal dopo una lite col vicino
Nazionali

Russia-Cina, Putin: “Nostre relazioni economiche mai così forti”

(Adnkronos) – “Le relazioni economiche tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti”, così Vladimir Putin, impegnato nella guerra con l’Ucraina, alla Xinhua, in vista della sua visita ufficiale in Cina, ha parlato della cooperazione tra i due Paesi. “Dal 2021, il fatturato commerciale è cresciuto di circa 100 miliardi di dollari”, ha spiegato. 

Il presidente russo ha aggiunto: “In termini di commercio bilaterale, la Cina è il leader indiscusso per la Russia e lo scorso anno la Russia si è classificata al quinto posto tra i paesi stranieri, partner commerciali della Cina”. 

 

