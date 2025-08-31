Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota

(Adnkronos) –

Occasione clamorosa sciupata da Kean in Torino-Fiorentina. Nel corso della partita, poi terminata 0-0, il centravanti viola Moise Kean è stato protagonista in negativo. Come? Divorandosi, letteralmente, il gol dell’anno. Al 72′, il centravanti ha sciupato da due passi un’occasione colossale: sul colpo di testa di Gosens, il centravanti viola si è trovato il pallone del vantaggio sulla testa, a porta vuota. L’ex Juve non è però riuscito a trovare l’impatto giusto con il pallone, forse perché in corsa, e ha dunque deviato sopra la traversa.

Nell’incredulità dei tifosi viola arrivati all’Olimpico Grande Torino. E tra gli sguardi increduli della panchina, in primis del tecnico Stefano Pioli. Una situazione inusuale per Kean, che proprio ieri ha firmato il rinnovo di contratto con i toscani.