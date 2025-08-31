Ultime News

31 Ago 2025 Immagini online senza consenso,
Casarotti: "Importante denunciare"
31 Ago 2025 Fiera di Orzinuovi, successo
per la 77esima edizione
31 Ago 2025 Violenza e disordini in centro,
La Fata: "Residenti preoccupati"
31 Ago 2025 Pieve d'Olmi sempre più verde:
in arrivo 50 nuovi alberi
31 Ago 2025 Museo Ponchielliano, nuovi cimeli
dedicati al Maestro in esposizione
Nazionali

Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa

(Adnkronos) – Il campione danese Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la nona tappa della Vuelta a Espana 2025, la Alfaro-Valdezcaray di 195.5 chilometri, con il norvegese Torstein Traeen che è riuscito comunque a mantenere la maglia rossa, anche se Vingegaard si è portato a 37″. Secondo posto nella tappa odierna al britannico Tom Pidcock con il portoghese Joao Almeida, entrambi a 24″. Domani il giorno di riposo a Pamplona. 

