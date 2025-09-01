E’ stata trovata in possesso di oltre un etto di hashish e di denaro: qualche migliaio di euro. Per una 18enne cremonese, nella notte tra sabato e domenica, è scattato l’arresto da parte degli agenti della polizia locale di Cremona, intervenuti in centro città dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di residenti e cittadini relative alla presenza di un gruppo di giovani in atteggiamenti sospetti.

Gli agenti guidati dal comandante Luca Iubini hanno identificato e perquisito il gruppo, trovando la neo 18enne, già con un precedente arresto alle spalle, in possesso di droga e soldi, rinvenuti in parte addosso e in parte a casa nel corso della perquisizione domiciliare.

La ragazza è stata condotta al comando di piazza Libertà, arrestata e trattenuta in camera di sicurezza fino a questa mattina, quando è stata accompagnata in tribunale per essere processata con il rito direttissimo con l’accusa di detenzione e spaccio. Ad attenderla, in tribunale, c’era la made. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per la ragazza la misura degli arresti domiciliari a casa con la madre. Il legale della 18enne, l’avvocato Lorenzo Fumagalli, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa, e l’udienza è stata quindi aggiornata al 16 settembre.

Grazie alla riorganizzazione dell’ufficio di polizia giudiziaria, hanno fatto sapere il comandante Iubini e la sua vice Sonia Bernardi, anche la polizia locale è in prima linea sul fronte della sicurezza urbana per dare risposte concrete alle tante richieste e sollecitazioni dei cittadini.

Sara Pizzorni

