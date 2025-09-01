Dopo il successo della prima edizione, Capristars torna a Capri il 6 settembre con una serata dedicata alla musica classica nella suggestiva atmosfera della Certosa di San Giacomo. L’iniziativa, promossa da 7Events in collaborazione con il Comune di Capri, punta a raccontare la città non solo come meta turistica, ma anche come luogo di cultura e creatività, capace di ospitare eventi di respiro internazionale.

Ad aprire la serata sarà il Dorè Quartet, fondato nel 2021 presso il Conservatorium di Maastricht. Il quartetto, composto da quattro giovani musicisti italiani — Ilaria Taioli (violino), Samuele Di Gioia (violino), Salvatore Emanuel Borrelli (viola) e Caterina Vannoni (violoncello) — eseguirà il Quartetto in Re minore op. 76 n. 2 “Delle Quinte” di Franz Joseph Haydn. Riconosciuto a livello internazionale, dal 2024 il Dorè Quartet compie un percorso di alto perfezionamento presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona. Attraverso questo viaggio accademico i musicisti hanno l’opportunità di esibirsi con strumenti storici della Fondazione Pro Canale di Milano: un violino Giovanni Battista Ceruti (Cremona, 1815), un violino Gaetano Antoniazzi (Cremona, 1885), una viola Giovanni Pistucci (Napoli, ca. 1910) e un violoncello Celeste Farotti (Milano, 1906).

Il cuore della serata sarà l’esibizione del maestro Salvatore Accardo, tra i massimi interpreti del repertorio violinistico mondiale, che sarà insignito del premio Capristars 2025 alla carriera per il suo straordinario contributo alla musica per violino. In programma un omaggio a Johannes Brahms con l’esecuzione della Sonata per violino e pianoforte in La maggiore n. 2 op. 100, pagina di straordinaria intensità e lirismo. Ad accompagnarlo al pianoforte sarà la figlia Irene Accardo, a sua volta musicista di straordinario talento, in un dialogo artistico che intreccia esperienza e nuove sensibilità.

© Riproduzione riservata