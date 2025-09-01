Cronaca
Auto nel Po, sommozzatori alla Mac
Al vaglio le ipotesi per il recupero
Sono arrivati da Milano i sommozzatori esperti incaricati per il recupero dell’auto che sabato mattina si è inabissata a otto metri di profondità nelle acque del Po davanti alla Motonautica Associazione Cremona.
Presenti in loco anche i parenti della donna il cui corpo è ancora all’interno dell’auto: è stata la stessa donna a lasciare una lettera prima di compiere il gesto estremo.
I sommozzatori sono alle prese con lo studio dei movimenti per capire come intervenire per recuperare la vettura.
Di certo l’acqua del fiume lunedì mattina risulta in calo con una corrente molto meno forte rispetto agli ultimi due giorni.
A notare il mezzo che si stava inabissando sono stati alcuni pescatori nel tratto di fiume che costeggia il Lungo Po Europa.
© Riproduzione riservata