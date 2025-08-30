E’ di una donna di 67 anni di Cremona il corpo all’interno della Fiat che questa mattina si è inabissata nelle acque del Po. Dalle telecamere non era stato possibile vedere la targa e arrivare alla sua identificazione. Sono stati i familiari, nel pomeriggio, a contattare la polizia e a svelare l’identità della vittima. Le indagini sono ancora in corso, ma tutto farebbe pensare ad un gesto estremo da parte della donna che avrebbe anche lasciato un biglietto di addio.

La tragedia è accaduta verso le 6 di questa mattina. Dalle telecamere della Motonautica Associazione Cremona si vede che l’auto pian piano è scesa ed è stata inghiottita dalle acque del fiume. A lanciare l’allarme sono stati due pescatori bresciani. “Abbiamo visto galleggiare l’auto”, hanno raccontato. “Siamo stati colpiti dalle luci accese: era buio, l’acqua ormai arrivava ai finestrini e dentro c’era una persona priva di sensi. Non abbiamo potuto vedere se era un uomo o una donna”.

L’avvistamento è durato pochi secondi, perché poi l’auto, piena d’acqua, è stata inghiottita dal fiume gonfio delle piogge di questi giorni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il reparto dei sommozzatori che sono subito immersi per cercare di recuperare la persona a bordo e il mezzo, che si trova alla fine del pontile della Mac a 8 metri di profondità.

Le ricerche si sono protratte fino a tarda mattinata, ma poi sono state sospese per questioni di sicurezza. Le condizioni molto avverse del Po, il buio sul fondo e le correnti hanno impedito il recupero.

Appena le condizioni lo consentiranno, le operazioni riprenderanno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Questura, titolari dell’indagine, i colleghi della polizia locale e i militari della guardia di finanza.

Sara Pizzorni e Silvia Galli

