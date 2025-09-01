Continua l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Cremona e delle stazioni del territorio: sabato sera, i militari della Stazione di Casalbuttano ed Uniti hanno arrestato un marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, che risulta domiciliato in Spagna a Lloret de mar, era a bordo di un’auto e procedeva lungo la provinciale 86, in zona Bordolano, all’altezza del ponte sul fiume Oglio, quando è stato fermato dalla pattuglia. Il 23enne è sceso dal veicolo e ha mostrato la patente, ma i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere alla perquisizione.

A quel punto il giovane ha strattonato i carabinieri e si è dato alla fuga, diretto verso il fiume, lanciandosi nei campi. Gli uomini dell’Arma sono però riusciti a bloccarlo in un campo di mais.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrate, nascoste dentro i pantaloni, 46 dosi di cocaina, per circa 35 grammi, già confezionate per la vendita e banconote per una somma di oltre 900 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, ed altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia di Cremona ed è stato arrestato. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona e lunedì mattina è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Cremona. L’udienza è stata rinviata al 6 ottobre. Il marocchino è assistito dall’avvocato Giacomo Nodari.

S.P.

© Riproduzione riservata