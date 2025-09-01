Ultime News

Cuore rotto, Tiziano Ferro torna con un singolo: “I dolori ci faranno ballare”

(Adnkronos) – Tre anni dopo l’ultimo album ‘Il mondo è nostro’, Tiziano Ferro torna con un nuovo singolo. Si chiama ‘Cuore rotto’ ed esce venerdì 5 settembre. Proprio per fare questo annuncio il cantautore di Latina è tornato dopo nove mesi di silenzio a comunicare con i fan sui social network. “L’ho scritta perché i dolori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare”, dice semplicemente, condividendo anche due immagini: quella di un cuore e un suo scatto in cui indossa degli occhiali da sole e tiene in mano una mazza da baseball. 

Pochi giorni fa Tiziano Ferro aveva eliminato ogni contenuto dai suoi profili social, cosa che aveva fatto capire che era vicino un annuncio. Poi un paio di giorni dopo la notizia della firma con l’etichetta discografica Sugar Music, rivelata dallo stesso Filippo Sugar. “Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio – scrive Sugar – Sono grato a Paola (Zukar, la nuova manager di Tiziano, dopo l’addio a Fabrizio Giannini, ndr.) per averci presentato questa opportunità e soprattutto questa nuova musica, elemento che più di ogni altro ci ha portato a una firma così importante”, sottolineava confermando quello che i fan aspettano da tempo: nuovi brani in arrivo. Finalmente c’è anche un titolo e una data. 

