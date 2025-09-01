Ultime News

1 Set 2025 Cade in un parcheggio e batte
la testa: giallo sulla dinamica
1 Set 2025 Sul sito web della Polizia di
Stato il #CalendarioPolizia 2026
1 Set 2025 Torna il Cremona Summer
Festival all'Auditorium Arvedi
1 Set 2025 Cremo, Faye al Centro Arvedi
e visite mediche a San Camillo
1 Set 2025 Aveva 46 dosi di cocaina in tasca,
23enne arrestato dopo inseguimento
Nazionali

Forti venti nel Mediterraneo, Flotilla Global Sumud rientrata a Barcellona

(Adnkronos) – Partenza della missione della Flotilla Global Sumud rimandata a causa dei forti venti nel Mediterraneo. Lo rende noto la stessa Flotilla Global Sumud, riguardo alla missione in aiuto di Gaza. 

“A causa di condizioni meteorologiche non sicure, abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo rientrati in porto per lasciare passare la tempesta. Ciò ha comportato il ritardo della partenza per evitare di rischiare complicazioni con le imbarcazioni più piccole – fa sapere – Di fronte a venti di oltre 30 nodi e alla natura imprevedibile del Mediterraneo, abbiamo preso questa decisione per dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti e per salvaguardare il successo della nostra missione”. 

La flottiglia con a bordo aiuti umanitari e attivisti, tra cui la svedese Greta Thunberg, era partita ieri. 

 

