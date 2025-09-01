Mostra Venezia, arrivano Dwayne Johnson ed Emily Blunt: Leone d’Oro a Kim Novak

(Adnkronos) – La sesta giornata della 82esima Mostra di Venezia vede sbarcare al Lido la potenza di Hollywood e celebrare una leggenda senza tempo. L’attesa è tutta per il red carpet di ‘The Smashing Machine’, il nuovo film fuori concorso di Benny Safdie. A sfilare saranno i protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, per una pellicola che promette di mostrare ‘The Rock’ in una veste inedita. Il film racconta la storia vera di un campione di lotta libera, un’immersione nel suo caos emotivo e nelle sue contraddizioni, combattute dentro e fuori dal ring.

In concorso, la Mostra presenta ‘The Testament of Ann Lee’ di Mona Fastvold. Si tratta di un audace musical religioso ambientato nel XVIII secolo che porta sullo schermo la storia della fondatrice della setta degli Shaker, interpretata da Amanda Seyfried. La sceneggiatura è firmata dalla regista insieme al marito Brady Corbet, acclamato lo scorso anno a Venezia per ‘The Brutalist’.

Oggi è anche il giorno del tributo a una vera e propria icona del cinema: Kim Novak. L’indimenticabile star riceverà il Leone d’Oro alla Carriera, un riconoscimento che sarà accompagnato dalla proiezione fuori concorso del documentario ‘Kim Novak’s Vertigo’ di Alexandre Philippe, un omaggio alla sua carriera.

Spazio anche alla serialità. Arrivano al Lido i primi due episodi della serie evento ‘Portobello’, diretta dal maestro Marco Bellocchio. L’opera, che sarà su Hbo Max nel 2026, ricostruisce il celebre caso giudiziario del conduttore tv Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Nel cast anche Lino Musella, Romana Maggiora Vergano e Barbora Bobulova. Infine, fuori concorso, viene presentato ‘Orfeo’ di Virgilio Villoresi. Tratto dal poema a fumetti di Dino Buzzati, il film mescola animazioni grafiche e riprese dal vero, con un cast che comprende Luca Vergoni, Giulia Maenza, Aomi Muyock e Vinicio Marchioni. (Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)