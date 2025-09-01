Ultime News

1 Set 2025 Jamie Vardy a Cremona: pronto
per un nuovo capitolo? "Yes"
1 Set 2025 Cremo, Tsadjout in prestito
alla Delfino Pescara
1 Set 2025 Cremo, il portiere Saro
in prestito alla Reggiana
1 Set 2025 Cremo, Yuri Rocchetti
in prestito al Potenza
1 Set 2025 Cremo, ufficialità anche
per Sarmiento dal Brighton
Nazionali

Musetti-Munar, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) –
Prima volta agli ottavi di finale degli Us Open per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 1 settembre, l’azzurro affronta Jaume Munar in un match che mette in palio i quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Il numero 10 del ranking arriva dal successo nel derby contro Cobolli, mentre lo spagnolo ha eliminato il belga Bergs nel terzo turno. 

In caso di passaggio del turno, Musetti ai quarti di finale potrebbe trovare Jannik Sinner, atteso dal match contro Aleksandr Bublik. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...