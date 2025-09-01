Oscar Isaac “Frankenstein testamento passione Del Toro per cinema”





VENEZIA (ITALPRESS) – Oscar Isaac interpreta Viktor Frankenstein nel nuovo adattamento cinematografico di Frankenstein di Guillermo del Toro, presentato in concorso alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film, ispirato al romanzo di Mary Shelley, esplora i temi della creazione, della responsabilità e del rapporto tra creatore e creatura, proponendo una rilettura personale e intensa della storia classica. Completano il cast Jacob Elordi nei panni della Creatura, Mia Goth come Elizabeth e Christoph Waltz nel ruolo di Harlander. La colonna sonora è firmata da Alexandre Desplat.

Alla proiezione veneziana, Isaac ha raccontato il suo approccio al personaggio e l’esperienza sul set: “Penso che sia un processo di abbandonarsi completamente al materiale, di trovare un modo per innamorarsene così tanto da essere disposto a darlo tutto. Con Victor Frankenstein… non posso credere che siamo arrivati a questo punto e in questo luogo. Solo due anni fa era seduto al mio tavolo, mangiando un porco cubano, parlando dei nostri padri e delle nostre vite. Diceva che voleva che fossi il suo Victor, e io non ero sicuro che fosse vero, o se stessi sognando…sembrava qualcosa di incredibile. E Guglielmo ha detto: “Sto creando questo banchetto per te, tu devi solo apparire e nutrirti”. Ed è così che sono andate le cose».

“C’è stata una fusione tra noi: mi sono abbandonato alla sua volontà e ci siamo lasciati andare, ed è un vero testamento della sua dedizione alla passione. Credo che anche noi tutti dovremmo seguire lo stesso esempio”, ha aggiunto Isaac, sottolineando il legame profondo stabilito con il personaggio e con il regista.

