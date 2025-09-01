Ultime News

1 Set 2025 Cremo, ufficialità anche
per Sarmiento dal Brighton
1 Set 2025 Cremo, in difesa è ufficiale
l'arrivo di Faye dal Rennes
1 Set 2025 Cremo, Sarmiento: "Farò
il massimo per questa maglia"
1 Set 2025 Sicurezza in città, FdI: "Centro
percepito come insicuro"
1 Set 2025 Recuperata auto inabissata
Corpo senza vita a bordo
Nazionali

Precipitano dal tetto nel Savonese, un operaio morto e uno ferito

(Adnkronos) –
Un operaio di 42 anni è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Loano, in provincia di Savona: i due erano al lavoro sul tetto di una palazzina di via Stella quando poco dopo le 14, per motivi in corso di accertamento, sono precipitati nel vuoto. Per il 42enne non c’è stato nulla da fare mentre l’altro operaio è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono ancora al lavoro per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale.  

