Nazionali
Serie A, oggi l’ultima giornata di calciomercato – Le trattative in diretta
(Adnkronos) –
Ultimo giorno di calciomercato in Serie A. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude la sessione estiva di trattative per il campionato italiano. C’è tempo fino alle 20 per gli ultimi colpi: ecco tutti gli aggiornamenti sui movimenti di giornata.
Dagli ultimi affari in chiusura per Milan e Juve ai colpi meno attenzionati delle piccole, le ultime sulla giornata conclusiva del mercato.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata