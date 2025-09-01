Ultime News

3 Set 2025 Nasce il Cremona Gospel Choir,
nuova realtà musicale della città
3 Set 2025 Blackout in città, Forza Italia:
"Servono interventi su illuminazione"
3 Set 2025 Fuori strada in via Sesto,
ferita donna di 64 anni
3 Set 2025 Droga nelle mutande
e in casa: arrestato 30enne
3 Set 2025 "La salute a scuola", disponibile
il nuovo catalogo Ats
Serie A, oggi l’ultima giornata di calciomercato – Le trattative in diretta

Ultimo giorno di calciomercato in Serie A. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude la sessione estiva di trattative per il campionato italiano. C’è tempo fino alle 20 per gli ultimi colpi: ecco tutti gli aggiornamenti sui movimenti di giornata.  

Dagli ultimi affari in chiusura per Milan e Juve ai colpi meno attenzionati delle piccole, le ultime sulla giornata conclusiva del mercato.  

