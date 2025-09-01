Ultime News

1 Set 2025 Cremo, Tsadjout in prestito
alla Delfino Pescara
1 Set 2025 Cremo, il portiere Saro
in prestito alla Reggiana
1 Set 2025 Cremo, Yuri Rocchetti
in prestito al Potenza
1 Set 2025 Cremo, ufficialità anche
per Sarmiento dal Brighton
1 Set 2025 Cremo, in difesa è ufficiale
l'arrivo di Faye dal Rennes
Tajani “No polemiche con Francia, ma l’Italia non è paradiso fiscale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono rimasto stupefatto delle dichiarazioni di Bayrou, evidentemente frutto di una analisi sbagliata. Non voglio fare polemica con la Francia ma l’Italia non può essere certo considerata un paradiso fiscale, anzi, se la Francia vuole collaborare con noi per completare il mercato interno noi vogliamo andare nella direzione di costruire una Europa diversa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita ai bambini palestinesi in cura presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

