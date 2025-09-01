Uomini e Donne, quando torna Maria De Filippi? Date e tronisti: tutto quello che sappiamo

(Adnkronos) –

Quando inizia Uomini e Donne? Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sta per tornare. Dopo la pausa estiva, infatti, le registrazioni sono già cominciate e i nuovi dei due tronisti sono stati resi noti.

La nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbe partire il prossimo lunedì 22 settembre alle ore 14.45 su Canale 5. L’annuncio ufficiale non è ancora stato diffuso, ma il dating show dovrebbe tornare in onda nello stesso periodo degli anni precedenti. Nel frattempo, sono stati annunciati i nomi dei due tronisti: Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island, il 24enne siederà sul trono di Maria De Filippi. Con un video di presentazione pubblicato sui canali social è arrivato l’annuncio ufficiale: “Ciao sono Flavio, ho 24 anni e sono di Figline Valdarno, paesino in provincia di Firenze”.

Flavio nutre una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio: “In particolare faccio il portiere e nonostante si dica che i portieri siano tutti un po’ fuori di testa, e spesso hanno ragione, io mi sento di essere un ragazzo tranquillo ed equilibrato”. “Il portiere deve avere un carattere forte perché ha grandi responsabilità, deve essere sveglio, reattivo e deve saper guidare il resto dei compagni”, continua Flavio a spiegare nella clip di presentazione. Da questo ruolo, Flavio ha imparato a gestire gli errori: “Io devo allo sport la disciplina e resilienza che ho”.

Flavio vive con i suoi genitori e il fratello Giulio: “Ho un rapporto speciale con tutti, mamma c’è sempre per me e mio padre è il mio migliore amico. Siamo una famiglia semplicissima ma non mi hanno mai fatto mancare nulla”. Flavio ammette di non sopportare le persone presuntuose: “Quelle che pensano di arrivare senza darsi da fare o peggio ancora chi pensa che non ce ne sia bisogno”. Il suo motto? “Se voglio farlo, mi riesce farlo”.

Cristiana ha 22 anni ed è di Palermo: “Siciliana doc e fiera di esserlo”, dice nel filmato. Cristiana è una speaker radiofonica presso una radio locale e ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 con un unico obiettivo: trovare la persona giusta. La giovane 22enne infatti è convinta che tutto ciò che le è destinato troverà sempre il modo di raggiungerla. “Sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e un po’ troppo logorroica… sono un vulcano di energia!”, racconta col sorriso.

“Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza – spiega la tronista – ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente, però, ho avuto nella mia vita i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnata fin dall’inizio nella mia infanzia”, aggiunge la giovane nella clip di presentazione. E conclude: “L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno”.