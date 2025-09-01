Ultime News

31 Ago 2025 Ecco Jamie Vardy! La leggenda
inglese veste grigiorosso
31 Ago 2025 Tutti pazzi per Vardy: tifosi
a Linate per l'arrivo del bomber
31 Ago 2025 Immagini online senza consenso,
Casarotti: "Importante denunciare"
31 Ago 2025 Fiera di Orzinuovi, successo
per la 77esima edizione
31 Ago 2025 Violenza e disordini in centro,
La Fata: "Residenti preoccupati"
Nazionali

Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti

(Adnkronos) – Turno tranquillo agli Us Open 2025 per Novak Djokovic. E dopo quanto visto nelle prime uscite dello Slam, è questa la notizia. Nella notte italiana, il serbo passeggia contro Jan-Lennard Struff e sull’Arthur Ashe Stadium regala la prestazione fin qui più convincente sul suolo americano. L’ex numero uno vince con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo un’ora e 49 minuti di gioco, fermando così la corsa del tedesco, che a New York aveva già battuto Holger Rune e Frances Tiafoe. 

Il prossimo ostacolo per Djokovic sarà il numero 4 del ranking Atp Taylor Fritz, ai quarti di finale.  

