Ad agosto frena l’inflazione ma cresce il carrello della spesa





ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto l’inflazione rallenta, ma cresce il carrello della spesa. Secondo le stime preliminaridell’Istat, l’indice dei prezzi al consumo registra una variazione di +0,1% su base mensile rispetto a+1,7% di luglio. La frenata dell’inflazione è legata soprattutto all’andamento dei costi dell’energia e in parte a quellodei servizi legati alle comunicazioni. Al contrario, i beni alimentari, per la cura della casa e dellapersona accelerano da +3,2% a +3,5%. In aumento anche i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, come benzina e spese quotidiane. Su base annua i dati evidenziano un indice generale di inflazione pari a +1,6%.

mrv

© Riproduzione riservata