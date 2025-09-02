Esotismo, dolcezza, potenza drammatica, tinte guizzanti oppure oscure: la Compagnia Lirica Internazionale di Belcanto Italiano porta al Teatro Filodrammatici di Cremona lunedì 8 settembre 2025, alle ore 20.45, l’ultima iconica opera di Giacomo Puccini, che il Cigno di Lucca compose nell’arco di quasi cinque anni, dal 1920 al 1924. “Turandot” è ambientata in Cina, in una dimensione senza tempo, come sottolinea la stessa didascalia sullo spartito ‘incompiuto’ di Puccini: “A Pechino, al tempo delle favole”.

“Ma il mio mistero è chiuso in me”, una frase simbolica detta da Calaf, che cela un’incredibile affinità con l’enigma del finale di “Turandot”.

L’allestimento del Festival Internazionale itinerante di Belcanto Italiano, che ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, trasporterà il pubblico in questa dimensione favolistica in una selezione di assoluta arte.

A tratteggiare i personaggi le splendide voci dei protagonisti: il soprano drammatico Eva Sun (dagli Stati Uniti) nel ruolo dell’altera Turandot, voce di indubbia potenza nei forti, ma anche capace di offrire agli ascoltatori espressive ‘mezze voci’, così come il soprano lirico Astrea Amaduzzi – reduce dal successo in Toscana di una “Madama Butterfly” a Villa Bertelli nel ruolo della protagonista -, rinomata per i suoi angelici ‘filati’ in pianissimo in zona acuta, che darà voce alla dolce Liù, il tenore drammatico Stefano Rossi al coraggioso e indomito Calaf, il basso Vicente Domínguez Rosario (da Gran Canaria) al saggio Timur.

A coronare il cast internazionale, gli altri personaggi: L’imperatore Altoum/Araldi – Jacopo Tagliaferri, Un Mandarino/Ping, grande cancelliere – Fabio Scascighini (dalla Svizzera), Il Principe di Persia/Araldi – Andrea Torciere.

L’allestimento, in forma semiscenica, sarà concertato e accompagnato al pianoforte dal Maestro Mattia Peli, non solo eccellente interprete, ma anche noto ricercatore e studioso di Puccini, nonché fondatore di un gruppo Facebook, nato tredici anni fa, sempre in crescita – “Giacomo Puccini genio italiano” – che conta oltre 18.000 iscritti da ogni parte del mondo.

Per l’ingresso a offerta libera è richiesta la prenotazione telefonica via telefono o WhatsApp al numero 3475853253.

È garantito un ‘ingresso’ in un mondo incantato, dove la musica di Puccini continua a risuonare senza spazio e senza tempo, per condurci nel mondo delle più pure emozioni.

© Riproduzione riservata