Ultime News

2 Set 2025 Riqualificazione giardini: le due
fontane torneranno a zampillare
2 Set 2025 Cremo, tifosi in delirio
al primo allenamento di Vardy
2 Set 2025 Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia
2 Set 2025 Aggredì poliziotti in ospedale
Papà senza casa chiede scusa
2 Set 2025 Una serata per "Ugge", concerti
e dj set al Circolo Arcipelago
Nazionali

Alain Delon, il figlio minore avvia un’azione legale per annullare il testamento dell’attore

(Adnkronos) – Il figlio minore della leggenda del cinema Alain Delon sta cercando di annullare il testamento finale del padre, stando a quanto riferisce l’esecutore testamentario. Alain-Fabien Delon ha avviato un’azione legale per far invalidare il testamento, con una prima udienza fissata per marzo 2026, ritenendolo troppo sbilanciato a favore dell’unica figlia e minore dei figli di Alain Delon, Anouchka Delon, ha riferito l’avvocato Christophe Ayela, uno dei tre esecutori del testamento.  

La mossa riaccende un’aspra disputa familiare a poco più di un anno dalla morte dell’icona dello schermo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...