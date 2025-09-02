Autotorino S.p.A. ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto S.r.l. dalla società Bianchessi Case S.r.l.

L’operazione riguarda l’acquisto delle 3 sedi della concessionaria operante in provincia di Cremona, che continueranno a contare sull’opera dei 95 collaboratori attualmente in staff.

Come previsto dalla prassi già adottata per precedenti operazioni, il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato alla valutazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che nulla rilevando renderà operativa l’acquisizione entro la fine del 2025.

Autotorino andrà a stringere ulteriormente il forte e positivo rapporto che lega il Gruppo, leader italiano, con la comunità e i clienti di Cremona e provincia iniziato nel 2012. Sarà ampliata l’offerta dei servizi di mobilità con l’allargamento dell’esperienza sviluppata nella vendita ed assistenza dei marchi Toyota, Lexus, Hyundai e Kia.

“Questa acquisizione conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030 di Autotorino. Inoltre, rafforziamo ulteriormente le solide partnership con Toyota Motors, Hyundai e Kia, con cui condividiamo da tempo un percorso di sviluppo sinergico e di affermazione nel mercato italiano. Un risultato frutto del lavoro appassionato e competente di tutta la squadra Autotorino, alla quale si uniranno anche i collaboratori delle concessionarie cremonesi, che entreranno a far parte di un ecosistema aziendale fondato su know-how, formazione continua e iniziative di welfare, elementi che consideriamo centrali per la crescita professionale e la valorizzazione delle persone – Dichiara Plinio Vanini, Presidente di Autotorino SpA.

“Con questa nuova operazione consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità. Il piano di crescita mantiene la velocità pianificata e prevede l’apertura per linee esterne ed interne di almeno 3 sedi fisiche per ogni anno a venire. Di pari passo lo sviluppo di nuove piattaforme ci consentirà di fornire servizi di qualità alla nuova popolazione di consumatori nativi digitali, sempre in un mix vincente fra esperienza fisica e virtuale. In un mercato in rapida evoluzione, cogliere le opportunità rappresentate dai nuovi modi di dare mobilità richiede dimensioni adeguate e investimenti mirati: questa acquisizione ne è un esempio concreto. Desidero ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: il team M&A di Autotorino per la professionalità dimostrata e i partner Bwlegal e Studio Gerosa per il prezioso supporto legale e strategico” – Dichiara Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO di Autotorino SpA.

© Riproduzione riservata