Autotorino compra Bianchessi Auto
Tre le sedi in Provincia
Autotorino S.p.A. ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto S.r.l. dalla società Bianchessi Case S.r.l.
L’operazione riguarda l’acquisto delle 3 sedi della concessionaria operante in provincia di Cremona, che continueranno a contare sull’opera dei 95 collaboratori attualmente in staff.
Come previsto dalla prassi già adottata per precedenti operazioni, il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato alla valutazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che nulla rilevando renderà operativa l’acquisizione entro la fine del 2025.
Autotorino andrà a stringere ulteriormente il forte e positivo rapporto che lega il Gruppo, leader italiano, con la comunità e i clienti di Cremona e provincia iniziato nel 2012. Sarà ampliata l’offerta dei servizi di mobilità con l’allargamento dell’esperienza sviluppata nella vendita ed assistenza dei marchi Toyota, Lexus, Hyundai e Kia.
“Questa acquisizione conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030 di Autotorino. Inoltre, rafforziamo ulteriormente le solide partnership con Toyota Motors, Hyundai e Kia, con cui condividiamo da tempo un percorso di sviluppo sinergico e di affermazione nel mercato italiano. Un risultato frutto del lavoro appassionato e competente di tutta la squadra Autotorino, alla quale si uniranno anche i collaboratori delle concessionarie cremonesi, che entreranno a far parte di un ecosistema aziendale fondato su know-how, formazione continua e iniziative di welfare, elementi che consideriamo centrali per la crescita professionale e la valorizzazione delle persone – Dichiara Plinio Vanini, Presidente di Autotorino SpA.
“Con questa nuova operazione consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità. Il piano di crescita mantiene la velocità pianificata e prevede l’apertura per linee esterne ed interne di almeno 3 sedi fisiche per ogni anno a venire. Di pari passo lo sviluppo di nuove piattaforme ci consentirà di fornire servizi di qualità alla nuova popolazione di consumatori nativi digitali, sempre in un mix vincente fra esperienza fisica e virtuale. In un mercato in rapida evoluzione, cogliere le opportunità rappresentate dai nuovi modi di dare mobilità richiede dimensioni adeguate e investimenti mirati: questa acquisizione ne è un esempio concreto. Desidero ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: il team M&A di Autotorino per la professionalità dimostrata e i partner Bwlegal e Studio Gerosa per il prezioso supporto legale e strategico” – Dichiara Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO di Autotorino SpA.