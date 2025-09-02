Una piccola ma importante rassegna giunta al quarto anno di programmazione, che rende omaggio ad Amilcare Ponchielli. Quattro imperdibili concerti a cura dell’Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli con il coordinamento artistico di Federica Zanello e di Pietro Zappalà.

Da quest’anno partner artistico della rassegna il Bazzini Consort, orchestra fondata nel 2017 da giovani musicisti e divenuta negli anni un punto di riferimento per la diffusione della musica classica su tutto il territorio nazionale. Tre concerti nella “casa” a lui dedicata e uno nella sua dimora natale a Paderno Ponchielli per scoprire e riscoprire la musica del compositore cremonese. Le edizioni dei brani di Amilcare Ponchielli sono a cura del Centro Studi Amilcare Ponchielli

I biglietti andranno in vendita da mercoledì 3 settembre presso la biglietteria del Teatro (aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 10.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00; tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it) e online sul circuito Vivaticket.

BIGLIETTI:

posto unico non numerato (concerti del 18 e 19 settembre) € 15

posto unico numerato (concerto del 21 settembre) € 15

ridotto biglietto studenti e abbonati stagione lirica € 12

giovedì 18 settembre ore 20.30

Ridotto del Teatro A. Ponchielli

Simple pensée

il quartetto d’archi tra romanticismo e verismo

musiche di A. Ponchielli, G. Puccini, G. Bottesini

Quartetto d’archi Bazzini Consort

Amilcare Ponchielli

Serenata lontana op. 79, trascrizione per quartetto d’archi

Simple pensée, trascrizione per quartetto d’archi dall’originale per violino e pianoforte, op. 81

Giacomo Puccini

Crisantemi, elegia per quartetto d’archi |

Giovanni Bottesini

Quartetto n. 6 in Mi minore

Amilcare Ponchielli

Quartettino per archi in un unico movimento (Andante), op. 77, 1873

Quartetto per archi, in un unico movimento (Moderato)

****

venerdì 19 settembre ore 20.30

Ridotto Teatro Ponchielli

Paolo e Virginia…

…e altre composizioni minori per diversi strumenti

musiche di A. Ponchielli

Ensemble Bazzini Consort

Amilcare Ponchielli

Paolo e Virginia, duetto per violino, clarinetto e pianoforte, op. 78, 1877

Gavotte poudrée, piano solo

Concerto per tromba e banda (versione per tromba e pianoforte), op. 123, 1866

Elegia, piano solo, op. 92

Piccolo concertino per oboe e pianoforte, op. 75, 1848

Il primo affetto, notturno per pianoforte solo, op. 94

Fantasia su “La Traviata”, per cornetto e banda (versione per tromba e pianoforte), op. 146, 1869

***

Sabato 20 settembre ore 21.00

Museo Ponchielliano, Paderno Ponchielli (CR) – ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ponchielli … a pizzico

musiche di A. Ponchielli, O. Riva, G. Anelli, C. Munier, L. Pucci, U. Sterzati

Camilla Finardi, mandolino

Riccardo Barba, pianoforte

Oreste Riva

Currenti Calamo

Giuseppe Anelli

Tutti in Allegria Furlana

Carlo Munier

Rossiniana Op.131

Amilcare Ponchielli

Capriccio Op.80

Stella del marinar! estratto dall’Opera “La Gioconda” Atto II, “La casa di Laura”

La Danza delle Ore estratto dall’Opera “La Gioconda” Atto III, “La Ca’ d’ Oro”

Luigi Pucci

Preghiera

Umberto Sterzati

Noche de Estio

Barcarola d’autunno

Bivacco nella steppa

***

domenica 21 settembre ore 18.00

Teatro A. Ponchielli

Ponchielli ritrovato

capolavori inediti in prima esecuzione moderna

musiche di A. Ponchielli, G. Verdi

Federica Zanello, soprano

Nadiya Petrenko, alto

Federico Mantovani, direttore

Bazzini Consort

Coro Polifonico Cremonese

Amilcare Ponchielli

Magnificat per due tenori, basso, coro e orchestra, op. 18, 1882

Giuseppe Verdi

Da “Otello”, Ave Maria

Amilcare Ponchielli

Miserere per soli, coro e orchestra, op. 21, 1883

© Riproduzione riservata