Ultime News

2 Set 2025 Stalking nei confronti di una
commessa: arrestato uomo africano
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
2 Set 2025 Crolla albero in via Bissolati
Evacuati gli animali dell'ex gattile
2 Set 2025 Legge di Bilancio, Inas Cisl:
"Ecco le novità sulle pensioni"
2 Set 2025 Via Riglio, nuova area logistica
Grazie alla Zls, Katoen si allarga
Video Pillole

“Cuori Olimpici” celebra la montagna con la tappa di Lecco

LECCO (ITALPRESS) – “Lecco – Ama la Montagna” è la nuova tappa del progetto “Cuori Olimpici” promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’evento si è svolto ai Piani d’Erna e ha proposto una giornata di esperienze all’aria aperta, laboratori per famiglie, musica live e attività per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale.
