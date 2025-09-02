Ultime News

2 Set 2025 Casa Ponchielli, la rassegna:
biglietti in vendita dal 3 settembre
2 Set 2025 “Nuova Impresa – Piccoli Comuni e
Frazioni": CNA Cremona con le imprese
2 Set 2025 Violenza in centro, Virgilio:
"Massimo impegno del Comune"
2 Set 2025 Al Teatro Filo di Cremona
va in scena "Turandot"
2 Set 2025 "Oltre il Volto": in mostra Betta
al Centro Pinoni Cremona
Djokovic-Fritz: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Novak Djokovic torna in campo agli Us Open 2025. Oggi, martedì 2 settembre, il tennista serbo sfida lo statunitense Taylor Fritz, numero quattro del mondo, nei quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Djokovic, agli ottavi, ha superato in tre set il tedesco Struff, dopo aver eliminato nei turni precedenti gli americani Tien, all’esordio, e Svajda, oltre al britannico Norrie. Fritz, idolo di casa, ha invece battuto negli ottavi di New York il ceco Machac e vinto contro Nava, Harris e Kym nei primi turni. 

 

La sfida tra Djokovic e Fritz è in programma oggi, martedì 2 settembre, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, tutti vinti dal serbo, che conduce quindi con un netto 5-0 nel parziale. L’ultimo incontro risale alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai del 2024, quando Djokovic si impose in due set. 

 

Djokovic-Fritz, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

 

