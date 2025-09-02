Ultime News

2 Set 2025 Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone
2 Set 2025 Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile non pensarci”
2 Set 2025 Trump torna in tv: “Dicono che sono morto? Faccio un sacco di cose”
2 Set 2025 Alcaraz vola in semifinale agli Us Open, Lehecka battuto. E ora aspetta Djokovic
2 Set 2025 SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 settembre
Nazionali

Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

Altro successo dell’Italia di Pozzecco agli Europei di basket oggi, martedì 2 settembre, e vede il primo posto nel girone C di Eurobasket. Gli azzurri partono male, ma alla fine riescono a ribaltare la Spagna di Sergio Scariolo e si impongono 67-63 nella quarta partita del gruppo che vale la terza vittoria consecutiva a Limassol. 

La squadra di Pozzecco aveva infatti già battuto la Georgia e la Bosnia, mentre aveva perso il match d’esordio contro la Grecia. 

 

