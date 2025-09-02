Ultime News

2 Set 2025 Cremo, ecco i 16 nuovi innesti
a disposizione di mister Nicola
2 Set 2025 Cgil Cremona aderisce
a "Da ogni Fiume ad ogni Mare"
2 Set 2025 Scuola e nomine: i dati
delle assunzioni in provincia
2 Set 2025 Atti persecutori alla commessa:
la polizia arresta il molestatore
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
Nazionali

Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al cane, muore 65enne nel Fiorentino

(Adnkronos) –
Folgorato da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane. Così sabato scorso un uomo di 65 anni è morto a Castelfiorentino (Firenze). A rinvenire il cadavere dell’uomo è stata una vicina di casa. La Procura di Firenze ha disposto gli accertamenti e l’autopsia. Dai primi riscontri è emerso che il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria, poi la, scarica elettrica sarebbe rimbalzata sulla ciotola del cibo del cane, sempre metallica, e infine avrebbe folgorato il 65enne. 

