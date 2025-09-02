Ultime News

2 Set 2025 Aggredì poliziotti in ospedale
Papà senza casa chiede scusa
2 Set 2025 Una serata per "Ugge", concerti
e dj set al Circolo Arcipelago
2 Set 2025 Nuovi servizi per le famiglie:
a Crotta nasce l'asilo nido
2 Set 2025 Piccioni in centro: il Comune
ingaggia un supertecnico
2 Set 2025 Caso Grillo jr, il Pm conferma richiesta a 9 anni di carcere per i quattro imputati
Incidenti stradali, Zaia “Favorevole al ritorno degli spot shock”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Quello degli incidenti stradali è un tema anche culturale. Come si dice spesso, le strade non sono pericolose, è l’uomo che le rende tali, fatte le dovute eccezioni. Bisogna continuare a investire: sono favorevole al fatto che tornino gli spot shock su media e rete, anni fa non c’era la possibilità di parlare ai giovani sui social media”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine di un evento a Venezia in riferimento agli incidenti stradali.

