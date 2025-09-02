Incidenti stradali, Zaia “Favorevole al ritorno degli spot shock”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Quello degli incidenti stradali è un tema anche culturale. Come si dice spesso, le strade non sono pericolose, è l’uomo che le rende tali, fatte le dovute eccezioni. Bisogna continuare a investire: sono favorevole al fatto che tornino gli spot shock su media e rete, anni fa non c’era la possibilità di parlare ai giovani sui social media”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine di un evento a Venezia in riferimento agli incidenti stradali.

f29/tvi/mca1