Maltempo in Veneto, Zaia “Serve una polizza catastrofale nazionale”

VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ stato un maltempo abbastanza diffuso sul territorio. Siamo talmente organizzati che abbiamo il report tutte le mattine di quello che accade in Veneto e abbiamo volontari della Protezione Civile sempre presenti, se avessimo avuto questi fortunali vent’anni fa non avremmo avuto di certo tutta questa risonanza perché non avevamo quell’organizzazione e gli strumenti predittivi che oggi abbiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando del maltempo che si è abbattuto sul territorio veneto nelle ultime ore: “Io penso che rimpinguare il fondo nazionale per le catastrofi vere sia assolutamente la strada maestra, resto convinto del fatto che debba essere fatta una polizza catastrofale nazionale come fanno altri Paesi”, ha detto.

