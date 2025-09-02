Ultime News

Mediobanca, da Mps rilancio di 0,9 euro ad azione in Ops

(Adnkronos) – Il cda di Bmps, conclusosi nella serata di ieri, ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell’offerta per Mediobanca. In particolare, ha deciso di riconoscere per ciascuna azione oggetto dell’Offerta portata in adesione un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, (fatto salvo quanto indicato nel documento di offerta pari a n.2,533 azioni Bmps di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta) e da un corrispettivo aggiuntivo in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione. E’ quanto si legge in una nota di Mps.  

Mps rinuncia alla condizione soglia per l’Ops su Mediobanca e fa sapere che pertanto acquisterà tutte le azioni oggetto dell’offerta portata in adesione, anche qualora si trattasse di un quantitativo di azioni inferiore rispetto al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’emittente, “fermo restando che l’offerta non si perfezionerà e si intenderà venuta meno qualora la partecipazione che l’offerente venga a detenere all’esito dell’offerta sia inferiore al 35% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’emittente. Soglia, quest’ultima, non rinunciabile”. 

