Ultime News

2 Set 2025 Milano, 20enne accoltella il padre: “L’ho fatto per difendere mia madre”
2 Set 2025 Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone
2 Set 2025 Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile non pensarci”
2 Set 2025 Trump torna in tv: “Dicono che sono morto? Faccio un sacco di cose”
2 Set 2025 Alcaraz vola in semifinale agli Us Open, Lehecka battuto. E ora aspetta Djokovic
Nazionali

Milano, 20enne accoltella il padre: “L’ho fatto per difendere mia madre”

(Adnkronos) – È fuori pericolo l’uomo di 59 anni accoltellato nel pomeriggio di oggi dal figlio di vent’anni a Vanzago, nel Milanese. La posizione del giovane, portato alla caserma dei Carabinieri di Legnano, è al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione al padre, sottoposto nelle ultime settimane a un trattamento sanitario obbligatorio. 

Il ventenne – a quanto si apprende – si è giustificato, dicendo di aver accoltellato il padre al torace e alla schiena per difendere la madre. Una versione che gli inquirenti dovranno verificare. In casa al momento dell’aggressione era presente anche il figlio maggiore, di trent’anni. 

La vittima, soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Legnano, all’arrivo dei sanitari era cosciente, ma le sue condizioni erano apparse gravi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...