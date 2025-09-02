Ultime News

2 Set 2025 Sinner, Drake e la super scommessa da 300mila dollari su Jannik campione US Open
2 Set 2025 Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con… una nuova barba
2 Set 2025 Riqualificazione giardini: le due
fontane torneranno a zampillare
2 Set 2025 Morto Emilio Fede, aveva 94 anni
2 Set 2025 Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello “la avvelenò per farla abortire”
Nazionali

(Adnkronos) – E’ morto oggi martedì 2 settembre Emilio Fede: 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. 

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ex direttore del Tg4 e volto storico del giornalismo televisivo, ha diretto anche il Tg1 negli anni Ottanta. Nel 1991 ha fondato Studio Aperto e dal 1992 al 2021, per vent’anni, ha diretto il Tg4. 

“Papà ci ha lasciato”, sono state le parole della figlia Sveva. 

