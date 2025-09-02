Ultime News

2 Set 2025 Cremo, ecco i 16 nuovi innesti
a disposizione di mister Nicola
2 Set 2025 Cgil Cremona aderisce
a "Da ogni Fiume ad ogni Mare"
2 Set 2025 Scuola e nomine: i dati
delle assunzioni in provincia
2 Set 2025 Atti persecutori alla commessa:
la polizia arresta il molestatore
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
Nazionali

Musetti ‘innamorato’ di New York: “Sembra di stare in un film”

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti ‘innamorato’ di New York. Tra una partita e l’altra agli Us Open 2025, dove domani, mercoledì 3 settembre, il tennista toscano affronterà Jannik Sinner nel derby azzurro dei quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione, Musetti si sta concedendo di ammirare le bellezze della città che ospita il torneo, tra grattacieli e scorci mozzafiato. 

“Per chi non è mai stato a New York, sembra di essere in un film. Specialmente se ci cammini. Ci hanno girati talmente tanti film, magari cresci con qualche pellicola che è stato girato qui e te ne accorgi”, ha detto Musetti in conferenza stampa dopo la vittoria contro Munar agli ottavi degli Us Open, “non solo a Manhattan, ma basta girare per Central Park, Times Squadre, mille zone, anche Little Italy. Penso che New York sia la città più usata nel panorama cinematografico, forse arriva anche da quello il fatto che mi rilassa”. 

“A me in generale non piace camminare, sono abbastanza pigro”, ha rivelato Musetti, “ma qua a New York lo faccio volentieri, mi rilassa e mi sento a mio agio. C’è talmente tanto caos in giro che non vieni considerato, e a me questa cosa mi affascina”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...