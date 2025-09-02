Ultime News

2 Set 2025 Cena dei 500, l'evento
al Campus di Santa Monica
2 Set 2025 Autotorino compra Bianchessi Auto
Tre le sedi in Provincia
2 Set 2025 Torna lo Sbaracco: nel week end
shopping a prezzi ribassati
2 Set 2025 Jamie, da operaio a leggenda:
Vardy primo violino di Cremona
2 Set 2025 Casa Ponchielli, la rassegna:
biglietti in vendita dal 3 settembre
Nazionali

Napoli, esplosione in un appartamento a Meta di Sorrento: 2 morti

(Adnkronos) – Due morti per una forte esplosione in un’abitazione a Meta di Sorrento. I carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti in via Cristoforo Colombo. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che poco prima per una probabile fuga di gas è esplosa un’abitazione con all’interno due persone anziane di 81 e 83 anni. L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine, senza provocare gravi danni. Gli anziani – un uomo e una donna conviventi – sono deceduti. Carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso coordinati dalla procura di Torre Annunziata. 

