Palermo, Lagalla “Iniziativa Fiume di vita per valorizzare Danisinni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mosaicando è un progetto nato in collaborazione, al quale partecipa convintamente il Comune di Palermo, in una logica di valorizzazione sociale e culturale delle periferie. In particolare, siamo rivolti alla situazione specifica di Danisinni, dove abbiamo già svolto alcuni interventi come la riapertura dell’asilo che costituisce un punto educativo e formativo fondamentale. Occorre ricominciare sì dalle infrastrutture, ma anche dal superamento dei gap socio-culturali”. Lo ha dichiarato Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, in merito all’iniziativa “Fiume di vita” nel quartiere di Danisinni, che si inserisce nel più ampio progetto Mosaicando.

(Fonte video: Mosaicando)