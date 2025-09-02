Ultime News

2 Set 2025 Stalking nei confronti di una
commessa: arrestato uomo africano
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
2 Set 2025 Crolla albero in via Bissolati
Evacuati gli animali dell'ex gattile
2 Set 2025 Legge di Bilancio, Inas Cisl:
"Ecco le novità sulle pensioni"
2 Set 2025 Via Riglio, nuova area logistica
Grazie alla Zls, Katoen si allarga
Palermo, Lagalla “Iniziativa Fiume di vita per valorizzare Danisinni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mosaicando è un progetto nato in collaborazione, al quale partecipa convintamente il Comune di Palermo, in una logica di valorizzazione sociale e culturale delle periferie. In particolare, siamo rivolti alla situazione specifica di Danisinni, dove abbiamo già svolto alcuni interventi come la riapertura dell’asilo che costituisce un punto educativo e formativo fondamentale. Occorre ricominciare sì dalle infrastrutture, ma anche dal superamento dei gap socio-culturali”. Lo ha dichiarato Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, in merito all’iniziativa “Fiume di vita” nel quartiere di Danisinni, che si inserisce nel più ampio progetto Mosaicando.

(Fonte video: Mosaicando)

