Ultime News

2 Set 2025 Stalking nei confronti di una
commessa: arrestato uomo africano
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
2 Set 2025 Crolla albero in via Bissolati
Evacuati gli animali dell'ex gattile
2 Set 2025 Legge di Bilancio, Inas Cisl:
"Ecco le novità sulle pensioni"
2 Set 2025 Via Riglio, nuova area logistica
Grazie alla Zls, Katoen si allarga
Nazionali

Portiere di 13 anni aggredito da padre avversario, l’Aia: “Atto vile e inqualificabile”

(Adnkronos) –
L’Associazione Italiana Arbitri esprime “solidarietà al giovane portiere di 13 anni, aggredito ieri dal padre di un calciatore della squadra avversaria, al termine di una partita di un torneo giovanile. Un atto di violenza che deve essere condannato da tutti coloro che si riconoscono nei valori sani che lo sport deve rappresentare”.  

“La violenza è un problema sociale che si deve combatte tutti insieme”, ha detto il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, “nome degli arbitri italiani, vittime talvolta di episodi analoghi, desidero rivolgere a questo giovane portiere tutta la nostra solidarietà. Definiamo inqualificabile e ingiustificabile l’aggressione, subita per mano del padre di un suo coetaneo, in una giornata che doveva essere di solo divertimento. Un atto vile, compiuto nei confronti di un minore, che deve essere condannato da tutto il mondo sportivo”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...