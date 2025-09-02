Regionali in Veneto, Zaia “Capiremo quale sarà la data migliore”

VENEZIA (ITALPRESS) – “La legge dice che le elezioni vanno convocate 50 giorni prima, siccome l’ultima data possibile è 23-24 di novembre, ne abbiamo di 50 giorni prima a sufficienza per decidere le date. Sicuramente nell’ambito di quello che sarà novembre, anche ottobre, adesso vedremo di capire quale sarà la data migliore”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo a proposito della data per le elezioni regionali.

