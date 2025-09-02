Sudan, frana spazza via villaggio nel Darfur: oltre mille morti, un solo sopravvissuto

(Adnkronos) – Oltre mille persone hanno perso la vita a causa di una frana che ha spazzato via il villaggio di Tarasin sui monti MarrahMarrah nel Darfur centrale, nel Sudan. Lo ha affermato il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito in una nota. “Le prime informazioni indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille persone. Solo una persona è sopravvissuta”, si legge nel comunicato.

Il villaggio è stato “completamente raso al suolo”, ha affermato il gruppo, chiedendo aiuto alle Nazioni Unite e ai gruppi umanitari internazionali per recuperare i corpi.