2 Set 2025 Riqualificazione giardini: le due
fontane torneranno a zampillare
2 Set 2025 Cremo, tifosi in delirio
al primo allenamento di Vardy
2 Set 2025 Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia
2 Set 2025 Aggredì poliziotti in ospedale
Papà senza casa chiede scusa
2 Set 2025 Una serata per "Ugge", concerti
e dj set al Circolo Arcipelago
Tg Economia – 2/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A luglio disoccupazione ai minimi dal 2007
– Italia leader Ue nell’export di formaggi
– Eurozona, ad agosto inflazione in aumento
– Dazi, lo Stato aiuti le aziende a scoprire nuovi mercati
