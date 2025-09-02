Ultime News

2 Set 2025 Riqualificazione giardini: le due
fontane torneranno a zampillare
2 Set 2025 Cremo, tifosi in delirio
al primo allenamento di Vardy
2 Set 2025 Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia
2 Set 2025 Aggredì poliziotti in ospedale
Papà senza casa chiede scusa
2 Set 2025 Una serata per "Ugge", concerti
e dj set al Circolo Arcipelago
Tg News – 2/9/2025

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Sito sessista, individuato presunto gestore, un 45enne di Firenze
– Putin: “Mai stati contrari ad adesione Ucraina alla Ue”
– Il Belgio riconoscerà la Palestina, ira di Israele
– Terremoto in Afghanistan, si scava tra le macerie
– Urso: “A Genova forno elettrico ad acciaierie ex Ilva”
– Emilio Fede ricoverato in condizioni critiche
– Oms, problemi mentali per oltre un milione di persone
– Zaia: “Braccialetto elettronico e Daspo per i borseggiatori”
– Previsioni 3B Meteo 3 Settembre
