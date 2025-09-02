Video Pillole
Tg Sport – 2/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il mercato è chiuso, ultimo giorno pieno di movimenti
– Gattuso “Sono carico, sento la responsabilità”
– Sinner è una macchina perfetta, derby ai quarti con Musetti
– Le speranze Ferrari a Monza sono tutte su Leclerc
– Tognetti di bronzo e azzurre d’oro ai Mondiali di pentathlon
