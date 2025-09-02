“In punta di piedi” è il titolo dell’iniziativa in programma a Cremona sabato 20 settembre 2025, giorno in cui Stefano Uggeri – per tutti Ugge – avrebbe compiuto 47 anni. Dalle 17:00 a mezzanotte, il Circolo Arcipelago di Via Speciano, 4 (ingresso libero) ospiterà Una serata per Ugge, appuntamento organizzato dagli amici di sempre per ricordare, con la musica e la festa, il musicista e cuoco cremonese scomparso un anno fa.

Sul palco del Circolo che Ugge frequentò a lungo e dove tante volte suonò l’amata batteria, si alterneranno nove band e cinque dj. Tra gli ospiti i Beaucoup Fish, formazione pop rock con cui Ugge raggiunse il maggior successo a livello nazionale nella seconda metà degli anni Duemila, grazie agli album Come L’Acqua (2006) e Lascio Tutto (2009). Accanto a loro, saliranno sul palco numerosi gruppi della scena underground anni Novanta/Duemila, parte della grande rete di amicizie che Ugge aveva intessuto nel tempo: Bleach, Egonauta, Fruit Of The Doom, Minimal Tuesday, One Trick Pony, Suez (duo acustico di cui Ugge fu batterista), oltre a Useless Wooden Toys e Zazzi E I Suoi Ragazzi. A completare il cartellone i dj set di Allo, Gasta, Giampi, Soul Solgia e Tony J. Fish.

Nato a Cremona il 20 settembre 1978, Stefano Uggeri aveva molti talenti. Negli ultimi anni si era affermato come cuoco in diversi locali, in città e fuori. Prima ancora, il suo nome era legato soprattutto alla musica: batterista dallo stile unico, arioso e pieno di groove, con i suoi Beaucoup Fish conquistò un seguito sempre più ampio fino a farsi conoscere a livello nazionale. Ugge era anche un grande appassionato di cinema, e per un periodo aveva lavorato in un noto videonoleggio del centro cittadino.

Più di tutto, però, Ugge era una persona capace di farsi voler bene: in città e non solo, chi lo ha incontrato conserva un ricordo vivo del suo entusiasmo, della sua ironia e della sua generosità.

Il 20 settembre, proprio nel giorno del suo compleanno, amici e compagni di viaggio gli renderanno omaggio nel modo che più gli sarebbe piaciuto: suonando, ballando e condividendo la musica insieme.

