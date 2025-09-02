Zaia “In Veneto 70 mila interventi all’anno per la cataratta”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un piano eccezionale che già ha dato i suoi risultati e continueremo a lavorare. Su 650.000 interventi annuali di cataratta a livello Nazionale, il Veneto ne fa circa 70.000 all’anno. Stiamo procedendo bene, i nostri operatori stanno galoppando per recuperare tutto il pregresso”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della presentazione di alcuni dati legati alle liste d’attesa per le operazioni per la cataratta.

f29/tvi/mca1