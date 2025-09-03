Ultime News

3 Set 2025 Cremona si prepara ad accogliere
il Festival della Mostarda
3 Set 2025 Nuovo anno scolastico a Gerre,
Marchi: "Paese a misura di famiglie"
3 Set 2025 Nasce il Cremona Gospel Choir,
nuova realtà musicale della città
3 Set 2025 Blackout in città, Forza Italia:
"Servono interventi su illuminazione"
3 Set 2025 Fuori strada in via Sesto,
ferita donna di 64 anni
A Pechino sfila tutta la forza militare della Cina

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – L’ottantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale, per la Cina è stata l’occasione per mostrare tutta la sua potenza militare. A Pechino hanno sfilato le forze terrestri, navali e aeree a disposizione della potenza asiatica, alla presenza del presidente Xi Jinping, di Vladimir Putin e del leader nordcoreano Kim Jong-un.
